Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı
Bursa’da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren 2 çocuk annesi Meryem Karaş, boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı. Karaş, paraşütten açtığı pankart ile de şiddete tepki gösterdi.
Bursa’da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren 2 çocuk annesi Meryem Karaş, boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı. Karaş, paraşütten açtığı pankart ile de şiddete tepki gösterdi.
Boşandığı günde mutluluktan havalara uçacağını ifade eden Karaş, dediğini de yaptı. 23 Eylül 2019’da boşanan Karaş, doğum gününde paraşütle atlayarak boşandığını ilan etti. Şiddet gören kadınların içinde pankart açan ve hayrına lokma döktüren Karaş, “Bu uçuşun amacı farklıydı. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin çoğaldığını görünce bunun için uçmak istedik. Çocuk tacizlerine, ölümlerine, kadına karşı şiddete ve ölümlerine karşı uçtum. Ayrıca boşandığım zaman uçacağım demiştim. Mutluluktan uçacağım demiştim. Boşandığım için çok mutluyum. Bu uçuşu da ona adadım” dedi.(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)
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