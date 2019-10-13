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Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Bursa’da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren 2 çocuk annesi Meryem Karaş, boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı. Karaş, paraşütten açtığı pankart ile de şiddete tepki gösterdi.

Genel 13.10.2019, 13:36
Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Bursa’da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren 2 çocuk annesi Meryem Karaş, boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı. Karaş, paraşütten açtığı pankart ile de şiddete tepki gösterdi.

Daha önce boşanma davası açmasını davul ve dümbelekle kutlayan Meryem Karaş (49), boşanmasını ise paraşütle atlayarak kutladı. 6 yıl önce M.N.A. (72) ile evlenen Karaş’ın mutlu beraberliği anlaşamama noktasına geldi. Bunun üzerine Karaş, Bursa Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Karakaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş’ı izledi.

Boşandığı günde mutluluktan havalara uçacağını ifade eden Karaş, dediğini de yaptı. 23 Eylül 2019’da boşanan Karaş, doğum gününde paraşütle atlayarak boşandığını ilan etti. Şiddet gören kadınların içinde pankart açan ve hayrına lokma döktüren Karaş, “Bu uçuşun amacı farklıydı. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin çoğaldığını görünce bunun için uçmak istedik. Çocuk tacizlerine, ölümlerine, kadına karşı şiddete ve ölümlerine karşı uçtum. Ayrıca boşandığım zaman uçacağım demiştim. Mutluluktan uçacağım demiştim. Boşandığım için çok mutluyum. Bu uçuşu da ona adadım” dedi.

(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)
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