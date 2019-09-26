Eşine bir şarjör mermi sıkan koca hakkında dava

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de sokakta eşine bir şarjör mermi sıkarak yaralayan ve daha sonrasında eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalanan bir kişi hakkında ''eşini öldürmeye teşebbüs etmek'' ve ''ruhsatsız silah kullanmak'' suçundan toplam 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşegül Cora ile sanık Hasan Engin Cora’nın 33 yıllık evli oldukları, iki çocuklarının bulunduğu, sanığın müşteki olan eşine gönderdiği mesajlarla ölümle tehdit ettiği, bu olay sonrasında sanığın Samsun’a gittiği, suç tarihi olan 5 Haziran 2019’da sanığın ruhsatsız tabancasıyla İstanbul’a geri geldiği belirtildi.

İddianamede, olay tarihinde sanık Hasan Engin Cora’nın konuşmak için eşini takip ettiği, ısrarla konuşmak istediğini belirttiği, müştekinin bu durumu kabul etmediği, sanığın da ‘üzerimde silah var, vururum’ diyerek müştekiyi tehdit ettiği, müştekinin de ‘zaten ben ölmüşüm, korkmuyorum’ diyerek karşılık verdiği anlatıldı.



Sanık Cora’nın tabancısını çıkartarak, müşteki olan eşine ateş ettiği, mermilerden 6 tanesinin müştekinin vücuduna isabet ettiği, olay sonrasında sanığın kaçıp saklandığı ifade edilen iddianamede, müşteki Ayşegül Cora’nın hastaneye götürüldüğü, 7 Haziran 2019’da sanığın müştekinin yaşadığını öğrenmesi üzerine üzerinde tabancayla hastaneye gittiği, ancak sanığın şüpheli hareketler yapması üzerine polis tarafından yakalandığı bildirildi.



İddianamede, sanık Hasan Engin Cora’nın ifadesine yer verilirken, Cora ifadesinde, tavuk çiftliğinin iflas etmesi üzerine ekonomik kriz yaşadığını, annesi ve eşiyle yaşadığı, daha sonrasında eşiyle tartışmalar yaşamaya başladığını, eşinin evden ayrıldığını, sonrasında ruhsatsız silah ile dünürünü yaraladığı, 9 ay cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktıktan sonra eşiyle görüşmek istediğini, aralarında tartışma çıktığı, eşinin kendisine tahrik edici konuşmalar yaptığını, bunun üzerine belindeki silahı çıkartarak, şarjördeki mermiler bitene kadar müştekiye ateş ettiği, eşinin yere düştüğünü, kendisinin de olay yerinden kaçtığını anlattı.

Sanık Cora ifadesinde, eşinin durumunun kritik olduğunu öğrenince hastaneye gittiğini, tabancasını da yanında götürdüğünü, amacının eşi ölmüşse intihar etmek olduğunu ancak hastane bahçesinde güvenlik güçlerince tabancayla birlikte yakalandığını ve pişman olduğunu söylediği iddianamede yer verildi.



Olay sonrasında telefonunun açık olması sebebiyle olay anına ilişkin elde edilen ses kaydının çözümü yapıldığı kaydedilen iddianamede, sanığın savunmasına belirttiği gibi kendisine yönelik tahrik edici konuşmaların olmaması sebebiyle savunmasına itibar edilmediği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği belirtildi.



Sanığın daha önce birçok kez müştekiyi ölümle tehdit ettiği, kuru sıkı silahla takip ettiği, yakın mesafeden mermiler bitinceye kadar sanığın müştekiye ateş ettiği değerlendirilmesinde bulunulan iddianamede, kullanılan silahın elverişliliği, meydana gelen neticenin ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin kasten öldürmeye yönelik olduğu, neticenin gerçekleşmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı tespitlerine yer verildi.



İddianamede, sanık Hasan Engin Cora hakkında ‘’eşini kasten öldürmeye teşebbüs etmek’’ ve ‘’ruhsatsız silah kullanma’’ suçundan toplam 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Davanın duruşması, önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

