Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesine tahliye
- FETÖ üyeliği suçundan tutuklu yargılanan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi Cemil Çelik'in, tahliyesine karar verildi
ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve örgüt üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Üyesi Cemil Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yüksek yargı üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.
AYİM'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için yapılacak seçimde kıdemsiz olmasına rağmen örgüt organizasyonuyla oy aldığı iddia edilen sanık Çelik, 3,5 yıldır tutuklu bulunduğunu ve cezaevinde bazı sağlık sorunları yaşadığını belirtti.
Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uzun tutuklulukla ilgili kararlarından alıntılar yapan Çelik, tahliyesine karar verilmesini istedi.
Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma, 20 Kasım'a bırakıldı.
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