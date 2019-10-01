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Eski Danıştay üyesi Duran'a hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Mehmet Ali Duran'ı FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duran'ın cezasında yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verdi.

Genel 01.10.2019, 12:48 01.10.2019, 14:43
Eski Danıştay üyesi Duran'a hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Danıştay üyesi Mehmet Ali Duran'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl hapis cezası verildi.

Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Duran ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Duran, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in odasının bulunduğu İstanbul'daki bir dershaneye düzenlenen geziye katıldığı iddialarının gerçek olmadığını savunan Duran, söz konusu tarihlerde Ankara'da bulunduğunu, ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Müfettişlik yaptığı dönemde örgüt mensuplarına yüksek notlar verdiğine yönelik tespitleri de reddeden Duran, Danıştay 8. Dairesi başkanlık seçiminde örgüt üyelerinin aksine hareket ettiğini iddia etti.

Sanık Mehmet Ali Duran ile avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Mehmet Ali Duran'a FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Duran'ın cezasında yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verdi.

Bunun üzerine mahkeme salonuna çağrılan polis ekiplerine teslim edilen Duran, cezaevine gönderildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.

Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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