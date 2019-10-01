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Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Genel 01.10.2019, 12:11
Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası
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ANKARA (AA) - Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kılınç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kılınç ile avukatı katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik açılan davada yargılanan ve itirafçı olan eski kaymakam Cahit Işık tanık olarak dinlendi.

Kılınç'ın örgüt içerisinde yer aldığını bildiğini ileri süren Işık, mahkeme heyetinin sanığın örgüt toplantılarına katılıp katılmadığına ilişkin sorusuna, "Net olmamakla birlikte sanığı toplantılarda gördüğümü düşünüyorum." yanıtını verdi.

Tanık Işık'ın beyanın ardından mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını yapmak üzere Kılınç'a söz verdi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kılınç, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık Bülent Kılınç ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Kılınç hakkında adli kontrole de hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

#Bülent Kılınç #Danıştay #FETÖ #Yargıtay #Yargıtay 9. Ceza Dairesi
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