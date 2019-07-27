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Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt Hastaneye Kaldırıldı

Emekli olduktan sonra Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Genel 27.07.2019, 20:00 27.07.2019, 20:12
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt Hastaneye Kaldırıldı

Emekli olduktan sonra Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Soğucak’taki villasında rahatsızlanan Yaşar Büyükanıt, ambülansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Büyükanıt’ın tedavi altına alındığı öğrenildi. Büyükanıt’ın uçakla İstanbul’a giderek, tedavisine orada devam edeceği belirtildi.

(Zafer Hacısalihoğlu /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Yaşar Büyükanıt Hastaneye Kaldırıldı #aydın kuşadası #Yaşar Büyükanıt #eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt
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