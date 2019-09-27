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Eski HSYK başmüfettişi Şeker'e FETÖ'den hapis
- FETÖ'den yargılanan eski HSYK Başmüfettişi Tacettin Şeker'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Genel 27.09.2019, 13:00
ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski HSYK Başmüfettişi Tacettin Şeker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeker ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Şeker, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Şeker, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak, beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.
Karara göre sanık Şeker'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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