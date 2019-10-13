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Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
BAĞDAT (AA) - Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.Nuceyfi Twitter hesabından...
Genel 12.10.2019, 19:43
BAĞDAT (AA) - Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.
Eski Musul Valisi Nuceyfi, harekatın, Irak'ın batı sınırında aşırılıkçılığa yol açan en önemli sebeplerden birini ortadan kaldıracağını kaydetti.
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