Son Dakika
Tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü
Trump da tebrik etti
Futbol: Toplu sonuç
Seyir halinde alev alan otobüste hasar oluştu
Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Yangını son anda fark ettiler: Faciadan dönüldüler
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
“Faizler düştükçe enflasyon da düşecek”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Mete Gazoz çeyrek finalde elendi

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması

- Yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmak iddiasıyla 4. kez hakim karşısına çıkan devrik Sudan lideri Ömer el-Beşir'in duruşması, şahitlerin dinlenilmesine devam edilmesi için 14 Eylül'e ertelendi

Genel 07.09.2019, 17:43 07.09.2019, 18:07
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması

HARTUM (AA) - Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, şahitlerin dinlenilmesine devam edilmesi için 14 Eylül'e ertelendi.

Başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen duruşmada, savunma makamının şahitleri Uluslararası Afrika Üniversitesi Mali İşler Müdürü Abdulmunim Muhammed Hıdır ile eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Müdürü Tümgeneral Yasir Beşir dinlendi.

Hıdır, üniversitenin rektör yardımcısı Hatem Osman Muhammed Hayr'dan 4 milyon avro teslim aldığını ve bunu kurumun farklı bankalardaki hesaplarına yatırdığını söyledi.

Bu tutarın Sudan Cumhurbaşkanı tarafından çeşitli projelerde kullanılmak üzere üniversiteye destek amaçlı verildiğini aktaran Hıdır, öğrencilerinin yüzde 75'inin yabancı olduğu üniversitenin, özel uluslararası bir eğitim kurumu olduğunu dile getirdi.

Tümgeneral Beşir de eski Sudan Cumhurbaşkanından bizzat 10 milyon avro aldığını, bunun yarısını orduya bağlı milis gücü Hızlı Destek Kuvvetleri'ne, 4 milyonunu Savunma Bakanlığına, kalanını da Savunma Sanayi kurumuna teslim ettiğini belirtti.

Diğer şahitlerin de ifadelerine başvurulması için duruşma 14 Eylül'e ertelendi.

- "Parti üyesi hakimler yargı bağımsızlığını zedeliyor"

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in savunma heyeti, müvekkillerinin davasına bakan hakimlerin siyasi parti üyeliklerinin, yargı bağımsızlığını zedelediğini belirterek, iddianamenin yeniden hazırlanmasını talep etti.

Heyet Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir, mahkeme çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müvekkilimizin davasına bakan hakimler, bir siyasi partinin mensubudur. Bu, yargı bağımsızlığına aykırıdır. İddianamenin yeniden hazırlanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Beşir, davanın geçen hafta görülen üçüncü duruşmasında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etmiş ancak zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına kullandığını, bunu belgeleriyle ispatlayabileceğini iddia etmişti.

Savunma heyetinin tahliye talebi reddedilmişti.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

#mahkeme #Ömer elBeşir #sudan
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@