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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

- Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Mahmut Akkoyun'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi

Genel 01.10.2019, 18:01
Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Yargıtay üyesi Mahmut Akkoyun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akkoyun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Akkoyun ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Akkoyun, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Meslek hayatı boyunca örgütle görüşünün uyuşmadığını iddia eden Akkoyun, beraatini istedi.

- Karar

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin oy çokluğuyla aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Mahmut Akkoyun'a FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Akkoyun hakkında adli kontrole de hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.

Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.


#Eski Yargıtay üyesi Mahmut Akkoyun #FETÖ #Yargıtay #Yargıtay 9. Ceza Dairesi
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