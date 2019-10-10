Eski yüksek yargıçların cezalarına onama
- Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlularından eski üye Ahmet Kütük'e verilen 11 yıl ve eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik hakkındaki 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - AYLİN SIRIKLI DAL - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden eski üye Ahmet Kütük'e verilen 11 yıl ve eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik hakkındaki 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasına yönelik ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkan ve örgütün Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden olduğu belirlenen eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük hakkında, 7 Şubat 2019'daki duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti, Kütük'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik ise 17 Nisan'daki karar duruşmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u da kullanmadığını öne süren Çelik, yargılamanın "tiyatro" olduğunu ileri sürdü.
Tanık beyanlarının da zorla alındığını savunan Çelik, "Böyle bir örgüt yok, ben de örgüt üyesi, terörist değilim." dedi.
Mahkeme heyeti, eski Danıştay üyesi Çelik'e, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Çelik'in cezasında, yargılamadaki davranışları dikkate alınarak, indirim uygulanmadı.
- Suçlamalar
Esas hakkındaki mütalaada, Ahmet Kütük'ün, örgütsel faaliyet kapsamında, Yargıtayın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu belirtildi.
Örgütün haberleşme amaçlı dağıttığı tabletlerin güncellenmesi, takip edilecek dosyalarla ilgili koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yürüttüğü de tespit edilen Ahmet Kütük'ün ayrıca dava takip biriminde çalıştığı, Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.
ByLock'u etkin kullanan sanığın yazışmalarına da yer verilen mütalaada, sanığın diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan ardışık arandığına ilişkin kayıtlar da yer aldı.
Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'in ise terör örgütünün içinde olduğu ve toplantılarına katıldığı aktarıldı.
Dost ve menfi tespitler yaptığı, FETÖ'nün talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği belirlenen Çelik'in, teftişte görevliyken hakim ve savcılara baskıda bulunduğu, Danıştay'da bazı kararlara muhalif kalan üyelerle tartıştığı, baktığı bazı dosyalarda örgüt talimatıyla karar verdiği ve ByLock kullandığı da tespit edildi.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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