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Eskişehir'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yol kenarındaki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü.Ramazan Turan (61) idaresindeki 26 HP 363 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Sivrihisar kara yolunun 55. kilometresinde...
Genel 01.09.2019, 09:20 01.09.2019, 12:04
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yol kenarındaki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ramazan Turan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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