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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
- Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi
Genel 02.09.2019, 19:38 02.09.2019, 21:47
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.
Çay üzerinde botlarla düzenlenen fener alayı ve havai fişek gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
Botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde bağırdı, marşlar söylendi.
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