Son Dakika
3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu
İzmir’de oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ağır yaralı
AK Parti MYK’dan 4 isim için ihraç istemi
160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Erdek’teki orman yangını söndürüldü
"Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”
Sivas Kongresi’nin 100. yılında Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı
Taşıdığı camlar üzerine devrilince ağır yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten güvenli bölge açıklaması
Volkan Demirel jübile yapacak

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

- Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi

Genel 02.09.2019, 19:38 02.09.2019, 21:47
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla binlerce vatandaş, Porsuk Çayı kıyılarını ve köprülerin üzerini doldurdu.

Çay üzerinde botlarla düzenlenen fener alayı ve havai fişek gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde bağırdı, marşlar söylendi.

#Eskişehirin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü #fener alayı
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@