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9 ilçede 14 okul tatil edildi
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
Kamu bankaları binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
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