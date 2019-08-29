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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

Genel 29.08.2019, 08:02 29.08.2019, 11:00
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da 160 polisin katıldığı drone destekli operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda, şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 302,66 gram sentetik uyuşturucu, 10,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 37 uyuşturucu hap, öğütücü aparat, üç tabanca, 10 fişek ile iki hassas terazi ele geçirilmişti.

#eskişehir #uyuşturucu
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