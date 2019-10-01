Eskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
Eskişehir’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 özel harekat polis memurunu hastanede ziyaret eden Valisi Özdemir Çakacak, “İki arkadaşımızın durumları iyi” dedi.
Genel 01.10.2019, 22:22
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan polis memurlarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (ESOGÜ) ziyaret etti. Vali Özdemir Çakacak, yaptığı açıklamada, “Adana’da geçtiğimiz hafta içerisinde polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerden ikisi silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirildi. İki arkadaşımız yaralandı. Onları ziyarete geldik. Durumları iyi. Ağır değiller” dedi.(İHA)
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