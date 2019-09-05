Eskişehir'de annesini öldüren sanığın yargılandığı dava

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de annesini evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Murat Pullukçu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen Pullukçu, "Ben kimseye zarar vermedim. Bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de 74 yaşındaki annesi Yurdagül Pullukçu'yu bıçakla öldürdüğü iddia edilen Murat Pullukçu, Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerince ocak ayında yakalanmıştı. Tutuklanan sanık hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan dava açılmıştı.