Son Dakika
Dijital TV platformu TV+, 2 ay boyunca kırmızı-beyaza boyanacak
Rusya ile Japonya "barış anlaşması" için çabalayacak
Kaspersky'nin MSP çalışmaları ivme kazandı
Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti
Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı
Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi
Macaristan Cumhurbaşkanı Ader Gürcistan'da
Saraybosna'da 500 kilogramlık uçak bombası bulundu
Kazakistan'dan Özbekistan'a elektrik ihracatı
Karakol polislerinin çalışma saatleri düşürülecek

Eskişehir'de annesini öldüren sanığın yargılandığı dava

- Annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı

Genel 05.09.2019, 13:08
Eskişehir'de annesini öldüren sanığın yargılandığı dava

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de annesini evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Murat Pullukçu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen Pullukçu, "Ben kimseye zarar vermedim. Bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de 74 yaşındaki annesi Yurdagül Pullukçu'yu bıçakla öldürdüğü iddia edilen Murat Pullukçu, Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerince ocak ayında yakalanmıştı. Tutuklanan sanık hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan dava açılmıştı.

#cinayet #eskişehir
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@