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Eskişehir'de FETÖ operasyonları
- Polisin düzenlediği operasyonlarda, 4'ü örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı
Genel 29.08.2019, 13:22
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ayrıca ekipler, Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Adem T, Emrah G. ve Ahmet Ç'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildi.
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