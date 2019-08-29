Son Dakika
Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması
Yangında hastalar tahliye ediliyor
TFF’den Fikret Orman’a tebrik
Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı
Adil Rami: "Fenerbahçe’nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendim"
Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi
Halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada
FIBA’nın yeni Başkanı Hamane Niang oldu
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
ANALİZ - ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı

Eskişehir'de FETÖ operasyonları

- Polisin düzenlediği operasyonlarda, 4'ü örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı

Genel 29.08.2019, 13:22
Eskişehir'de FETÖ operasyonları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları ve "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen V.G, M.B, M.U. ile Ü.S. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca ekipler, Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Adem T, Emrah G. ve Ahmet Ç'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildi.

#eskişehir #FETÖ
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@