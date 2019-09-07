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Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunun 10. kilometresinde elektrik...

Genel 07.09.2019, 19:57
Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunun 10. kilometresinde elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü Yılmazbilek ile araçta bulunan Erdinç Ertürk ve Burcu Öğretir hayatını kaybetti.

Cesetler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

#eskişehir #trafik kazası
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