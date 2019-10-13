Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. S.O. (40) idaresindeki otomobil, Eskişehir merkez Odunpazarı İlçesi Sultandere Mahallesi Çevreyolu Bulvarında N.İ'nin (39) kullandığı otomobile arkadan çarptı....
Genel 12.10.2019, 15:34
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
S.O. (40) idaresindeki otomobil, Eskişehir merkez Odunpazarı İlçesi Sultandere Mahallesi Çevreyolu Bulvarında N.İ'nin (39) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Ağır yaralanan S.O, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
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