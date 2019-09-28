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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

- Kazada Eskişehirspor U12 antrenörü, bir futbolcu ile bir kişi yaralandı

Genel 28.09.2019, 15:11
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ahmet Öztürk (57) idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında Haydar Erdan yönetimindeki 26 VR 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan araçlar aynı yönde giden Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan Muharrem Eren'in (46) kullandığı 26 GB 707 plakalı minibüsle çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Sevgi Öztürk ve Eskişehirspor U12 kafilesinden antrenör Muhsin Çakallı ile futbolcu Yiğit Şahan yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet ve Şehir Hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

#3 yaralı #eskişehir #Zincirleme trafik Kazası
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