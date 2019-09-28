Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
- Kazada Eskişehirspor U12 antrenörü, bir futbolcu ile bir kişi yaralandı
Genel 28.09.2019, 15:11
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ahmet Öztürk (57) idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında Haydar Erdan yönetimindeki 26 VR 096 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Sevgi Öztürk ve Eskişehirspor U12 kafilesinden antrenör Muhsin Çakallı ile futbolcu Yiğit Şahan yaralandı.
Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet ve Şehir Hastanelerine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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