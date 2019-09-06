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Eternity-2019 tatbikatı sona erdi
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı sona erdi.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat sonrasında...
Genel 06.09.2019, 14:10
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı sona erdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat sonrasında düzenlenen toplantıda üç ülkenin milli marşları çalındı, "toprak bütünlükleri için hayatını kaybeden askerlerin anısına" saygı duruşunda bulunuldu.
2 Eylül'de başlatılan tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için bir dizi görevler icra edilmişti.
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