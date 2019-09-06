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Etiyopya'da iki yardım çalışanı öldürüldü
ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın batısındaki Gambella bölgesinde iki yardım çalışanının kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi.Uluslararası yardım kuruluşu Action Against Hunger'dan (Açlığa Karşı Eylem)...
Genel 06.09.2019, 16:34 06.09.2019, 17:24
ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın batısındaki Gambella bölgesinde iki yardım çalışanının kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi.
Uluslararası yardım kuruluşu Action Against Hunger'dan (Açlığa Karşı Eylem) yapılan yazılı açıklamada, kuruluşa bağlı iki görevlinin, dün sabah saatlerinde silahlı kişilerin saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Etiyopya'daki iç savaştan kaçan yaklaşık 400 bin Güney Sudanlı mülteci bulunuyor.
Güney Sudanlı mültecilerin çoğunluğu sınırda yer alan Gambella bölgesinde kurulan kamplarda yaşıyor.
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