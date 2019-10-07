Etiyopya'da yerinden edilenlerin sayısında büyük gerileme
ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, ülkede etnik çatışmalar sebebiyle yerinden edilen kişilerin sayısının 2 milyondan 100 bine gerilediğini söyledi. Zewde, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisindeki konuşmasında,...
ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, ülkede etnik çatışmalar sebebiyle yerinden edilen kişilerin sayısının 2 milyondan 100 bine gerilediğini söyledi.
Zewde, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisindeki konuşmasında, etnik çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişilerin federal ve yerel hükümetlerin çabalarıyla 2 milyondan yaklaşık 100 bine kadar gerilediğini açıkladı.
Zewde, "Etiyopya ilk uydusunu aralıkta fırlatacak." diyerek, bölgede tartışmalara yol açan Hedasi Barajı inşasının da hızlanacağını aktardı.
Ülkede geçen yıl nisanda ivme kazanan etnik çatışmalar sonrası yüz binlerce insan evini terk etmek zorunda kalmıştı.
Etiyopya Adalet Bakanlığı, geçen haftalarda yaptığı açıklamada ise son bir yılda etnik çatışmalar yüzünden bin 200 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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