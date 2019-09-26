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Günün özeti - 26-09-2019

Etiyopyalı Müslümanlar Hristiyan bayramı için temizlik yaptı

- Müslümanlar ellerine süpürge alarak Hristiyanların Meskel Bayramı'nı kutlayacağı meydanda temizlik yaptı

Genel 26.09.2019, 18:24
Etiyopyalı Müslümanlar Hristiyan bayramı için temizlik yaptı
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ADDİS ABABA (AA) - EtiyopyaMüslümanlar, Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanların yarın kutlayacağı "Meskel Bayramı" öncesinde kutlamaların yapılacağı meydanda Hristiyanlarla birlikte temizlik yaptı.

Her yıl kutlanan ve "Meskel Bayramı" adı verilen "Gerçek Haçın Keşfedilişi" gününün yarın ve cumartesi başkent Addis Ababa'da binlerce kişinin katılımıyla kutlanması bekleniyor.

Ülkedeki Hristiyan ve Müslümanların hoşgörü içerisinde yaşadığını göstermek isteyen Müslümanların başlattığı inisiyatif de bugün Hristiyanlarla ellerine süpürge alarak kutlamanın yapılacağı meydanı temizledi.

İnisiyatifin önderlerinden Misbah Keder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada temizlik yapmalarının sebebinin Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki dostluğu güçlendirmek olduğunu belirtti.

Ülkenin bazı bölgelerinde bazı kilise ve camilerin yakılması hadiselerini kınayan Keder, "Eğer bir Müslüman bir kiliseyi yakıyorsa Müslüman değildir, eğer bir Hristiyan cami yakıyorsa Hristiyan değildir." dedi.

Temizliğe katılan gönüllülerden Bucha Abanura ise her zaman Hristiyan arkadaşlarıyla olduğunu aktararak, "Bizler Etiyopyalıyız. Etiyopya demek sevgi demek, Müslüman, Hristiyan ve tek bir kan bağı demek." ifadesini kullandı.

Tarihi kaynaklara göre, "Gerçek Haçın Keşfedilişi" günü, 4. yüzyılda Roma İmparatoriçesi Helena'nın Hz. İsa'nın gerildiğine inanılan haçı keşfetmesi ve kutlamalar için ateş yakmasıyla başladı.

Yüzyıllardır Etiyopyalı ve Eritreli Ortodokslar tarafından bayram olarak kutlanan gün, Etiyopya Takvimi'ne göre her yıl 27 Eylül, artık yıllarda ise 28 Eylül'e denk geliyor.

#Etiyopya #Hristiyan #Meskel Bayramı #müslüman
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