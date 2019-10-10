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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 219 olduğunu açıkladı.

Genel 10.10.2019, 23:49 10.10.2019, 23:59
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 219 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 219 olduğu kaydedildi.

#terörist #Barış Pınarı Harekatı
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