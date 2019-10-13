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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459 oldu

- MSB, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu bildirdi

Genel 12.10.2019, 19:31
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459 oldu

ANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin son durumu Twitter adresinden açıkladı.

Bakanlık, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu duyurdu.

#terörist #msb
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