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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu."

Genel 01.09.2019, 15:46
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu."

(İHA)
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