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Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede

- İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi - Teröristlerden birinin turuncu listede yer alan Beyan Dara olduğu belirlendi

Genel 07.10.2019, 11:12
Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu" Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.

#Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara #İÇİŞLERİ Bakanlığı #Tunceli kırsalı
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