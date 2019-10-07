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Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede
- İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi - Teröristlerden birinin turuncu listede yer alan Beyan Dara olduğu belirlendi
Genel 07.10.2019, 11:12
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu" Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.
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