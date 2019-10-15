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Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 595 oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada : "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu." denildi.

Genel 15.10.2019, 08:48 15.10.2019, 09:21
Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 595 oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada : "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu." denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı #terörist
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