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Ev anahtarıyla otomobil çalan hırsızlık zanlıları yakalandı

- Başkentte kapı anahtarı kullanarak 10 otomobili çaldıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Genel 27.09.2019, 15:07
Ev anahtarıyla otomobil çalan hırsızlık zanlıları yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte ev kapısı anahtarı kullanarak 10 otomobili çaldıkları iddia edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte 10 günde 10 otomobilin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çeşitli ilçelerdeki otomobil hırsızlıklarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geniş çaplı çalışma yapan ekipler, suça karıştıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

- Otomobilleri ev anahtarıyla çalmışlar

Şüphelilerin, otomobilleri kontak anahtarı olmadan, ev kapısı anahtarı ve törpü kullanarak çaldıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, E.D, H.Ö, A.K. ve F.Ö. cezaevine gönderildi.

#Ankara Emniyet Müdürlüğü #oto hırsızlığı #Oto Hırsızlık Büro Amirliği
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