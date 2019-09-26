Son Dakika
Bolu'da DEAŞ sanıkları hakim karşısında
İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapılarını açtı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler.“
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil.“
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok“
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(İstanbul'daki deprem) 8 yaralanma olayı söz konusu.“

Evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

- Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, 2 çocuk sahibi eşini bıçakla öldürdü - Öldürülen kadının babası Ali Bayrak: - "Beni aradı, 'Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum' dedi"

Genel 26.09.2019, 17:38
Evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesi'ndeki babaevinde iki çocuğuyla yaşayan Gülseren Y. (32) "şiddetli geçimsizlik" yaşadığı eşi Hilmi Y'den (43) şikayetçi oldu. Mahkeme de Hilmi Y'ye 1,5 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verdi.

Karardan sonra eve gelen koca, kilitli kapının camını kırarak içeriye girdi. Eşiyle tartışmaya başlayan Hilmi Y, 2 çocuk annesi karısını, dışarıya sürükleyerek bahçeye çıkardı.

Hilmi Y, eşini 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gülseren Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Hilmi Y. jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

- "Öldürmeye teşebbüs etmiş"

Kestel Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba Ali Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftin bir ay önce de tartıştıklarını söyledi.

Tartışmayı çok önemli görmediklerini belirten Bayrak, "Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Sonra sinsice gelmiş, kapıyı kırmış, çocuğu bıçaklamış öldürmüş. Beni aradı, 'Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum.' dedi. Adama bir şeyimiz de olmadı. İçimizi yaktı." dedi.

Kızını yerde yatarken gördüğünü anlatan baba Bayrak, "Ambulans alıp hastaneye götürdü. Evladımızı kaybettik. Pırıl pırıl canımızı kaybettik. Onun hakkında gerekenin yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

#Alanya #evden uzaklaştırma cezası #jandarma #Kadın Cinayeti
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@