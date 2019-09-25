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Evlat nöbetindeki annelerden İmamoğlu’na tepki: "Yazıklar olsun"
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23’üncü gününe girdi. Aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’Yanlarına gitsem şovmen olurum’ sözlerine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu da bir annenin evladıdır. Söylediği sözlere yazıklar olsun" dedi.
Genel 25.09.2019, 10:33
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23’üncü gününe girdi. Aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’Yanlarına gitsem şovmen olurum’ sözlerine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu da bir annenin evladıdır. Söylediği sözlere yazıklar olsun" dedi.
"İMAMOĞLU’NA YAZIKLAR OLSUN"Acılı Anne Mutlu, "Çok ayıp etmiş, o da bir anne evladı ve onun çocukları da bir anne evladıdır. Kendisine yazıklar olsun. Vicdanı nasıl rahat yaşıyor. Onun çocukları dört dörtlük yaşamın içindedirler, benim çocuğum ise 7 yıldır hayvan gibi dağlarda geziyor. Gittim yaşadığı yeri gördüm, hayvan bile benim çocuğum yaşadığı yerden daha iyi yaşıyor. Yazıklar olsun, inşallah benim sesimi duyuyor. Akşam eve gidince evinin kapısını örtüp çocukları ile lüks sofrada oturuyor ve vicdanı rahat mı, yazıklar olsun” diye konuştu.
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