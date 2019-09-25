Evlat nöbetindeki annelerden İmamoğlu’na tepki: "Yazıklar olsun"

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23’üncü gününe girdi. Aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’Yanlarına gitsem şovmen olurum’ sözlerine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu da bir annenin evladıdır. Söylediği sözlere yazıklar olsun" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 23’ncü gününde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkan Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Diyarbakır’daki aileleri ziyaret etmemesinin altındaki nedenle ilgili olarak, "Yanlarına gitsem şovmen olurum" sözlerine HDP il binası önünde eylem yapan ailelerden tepki geldi. 7 yıl önce 17 yaşında Bursa’dan dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin’in annesi Türkan Mutlu, HDP il binası önünde kızından gelecek bir haber beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkan Ekrem İmamoğlu’nun sözlerine de tepki gösterdi.

"İMAMOĞLU’NA YAZIKLAR OLSUN"

Acılı Anne Mutlu, "Çok ayıp etmiş, o da bir anne evladı ve onun çocukları da bir anne evladıdır. Kendisine yazıklar olsun. Vicdanı nasıl rahat yaşıyor. Onun çocukları dört dörtlük yaşamın içindedirler, benim çocuğum ise 7 yıldır hayvan gibi dağlarda geziyor. Gittim yaşadığı yeri gördüm, hayvan bile benim çocuğum yaşadığı yerden daha iyi yaşıyor. Yazıklar olsun, inşallah benim sesimi duyuyor. Akşam eve gidince evinin kapısını örtüp çocukları ile lüks sofrada oturuyor ve vicdanı rahat mı, yazıklar olsun” diye konuştu.