Evlenmek için "09.09.2019" tarihini seçtiler
- Evliliğe ilk adımı atacak çiftlerin, nikah günü olarak 9 Eylül 2019'u tercih etmesi, Tekirdağ'daki evlendirme dairesinde yoğunluğa neden oldu
TEKİRDAĞ (AA) - Evliliğe ilk adımı atacak çiftlerin, nikah günü olarak 9 Eylül 2019'u tercih etmesi, Tekirdağ'daki evlendirme dairesinde yoğunluğa yol açtı.
Aylar öncesinden "09.09.2019" tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftler, sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı.
Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.
Nikah için salona gelen gelin Meral Açıkalan, gazetecilere yaptığı açıklamada uğurlu sayısının "dokuz" olduğu için nikah günlerini bugüne denk getirdiklerini söyledi.
Damat Burhan Açıkalan da bugünü tercih etmelerinin en büyük sebebinin eşi olduğuna dikkati çekerek, "Bugünü eşimin uğurlu rakamı dokuz diye seçtik. Çok mutluyum." diye konuştu.
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