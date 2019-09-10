Eyüpsultan'da 36 bin öğrenciye kırtasiye desteği
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kırtasiye desteği kampanyası başlattı.
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kırtasiye desteği kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında Eyüpsultan Halit Derviş İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen programda, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin tamamına kırtasiye yardımı yaptıklarını söyledi.
Kampanyanın tanıtımı için birkaç okulda öğrencileri ziyaret etiklerini ifade eden Başkan Köken, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ile bir miktar kırtasiye malzemesi de kendilerinin dağıttığını kaydetti.
İlçede yaşayan 36 bin öğrenci, kampanya kapsamında anlaşmalı kırtasiyelere velileriyle birlikte gidip kimlik göstererek 40 liralık kırtasiye malzemesi alabilecek.
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