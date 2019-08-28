Eyüpsultan’da bir araç alev topuna döndü
İstanbul Eyüpsultan’da arıza yapan araç bir anda alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç küle dönerken, sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İstanbul Eyüpsultan’da arıza yapan araç bir anda alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç küle dönerken, sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Yangın, Edirnekapı Beylerbeyi Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında seyir halindeki bir araçta çıktı. İddiaya göre, 34 UA 9539 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaptı. Aracın sürücüsü arabadan indiği sırada araç bir anda tutuşarak alev alev yandı. Araç sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
Öte yandan yangından dolayı cadde iki şeritli olarak trafiğe kapandı. Caddenin kapanmasından dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.
Aracın yandığı sırada üst geçitten geçtiğini aktaran Halil Fırat, “Trafik oluştuğunu gördüm. Bir sorun var mı diye baktım. Aracı süren kişi aracın ön kaputunu açtı. Patlama oldu. Ondan sonra araba alev aldı. Araba küle döndü. Çevreden gelenler içeriden tüpü çıkardı” diye konuştu.(Caner Sönmez/İHA)
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