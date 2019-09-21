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Eyüpsultan’da gönüllüler ormandaki çöpleri topladı

Eyüpsultan’da 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yüzlerce gönüllü, ormanlık alanda torbalar dolusu çöp topladı.

Genel 21.09.2019, 11:21
Eyüpsultan’da gönüllüler ormandaki çöpleri topladı
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Eyüpsultan’da 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yüzlerce gönüllü, ormanlık alanda torbalar dolusu çöp topladı.

Eyüpsultan’da 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğinde torbalar dolusu çöp toplandı. Belediye otobüsleriyle mahallelerden alınan yaklaşık 350 gönüllü Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri’ne geldi. Toplam 2 saat süren çevre temizliğinde çöpler toplandı. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve doğal mirası korumak için etkinliğe katılan gönüllülere, temizliğin ardından kahvaltı ikramı yapıldı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için duyarlı olmak gerektiğini belirten Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, “Bu bütün dünyada farkındalık oluşturmak için yapılan bir temizlik çalışması. Dünyada binlerce insan bu çalışmalara farklı yerlerde katılıyor. Biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Deniz Köken’in de talimatıyla bütün Eyüplülerle güzel bir temizlik çalışması yaptık. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için duyarlı olmak lazım” dedi.

“DUYARLI OLALIM, ÇÖP ATMAYALIM”

Etkinliğe gönüllü olarak katılarak çöp toplayan Songül Akdemir, “Bugün Dünya Temizlik Günü, biz de çevremizi temizlemeye geldik. Bu etkinliğe katıldık. Herkesin bu etkinliği yapmasını diliyorum. Güzel bir gündü. Çok güzel bir organizasyon. Bence her ilçede, her mahallede bile yapılabilir. Çok memnunum. Gelecekte temiz bir çevre bırakalım çocuklarımıza. Şu anda zaten çevreye çöp atmamak yetmiyor. Atılan çöpleri de toplamak gerekiyor. Duyarlı olalım toplayalım yerdeki çöpleri, atmayalım” diye konuştu.

(İHA)
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