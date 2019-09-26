Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 121 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Yahudi bayramlarının yaklaştığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna girmesi bölgede gerginliğin tırmanmasına ve zaman zaman Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

- Eski Şehir'de gözaltı dalgası

Öte yandan Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresindeki Eski Şehir bölgesinde gözaltı dalgası başlattı.

Haberlerde, İsrail polisinin operasyonunda şu ana kadar 10 Filistinli gencin gözaltına alındığı kaydedildi.

- İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihllalleri



Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.



Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.



İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.