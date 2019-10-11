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Fareden alınan beyin dokusu laboratuvar ortamında 25 gün canlı tutuldu

ANKARA (AA) - Japon bilim insanları, mikro akışkan cihazıyla fare beyninden alınan dokuyu 25 gün boyunca laboratuvar ortamında canlı tuttu.ScienceAlert sitesinin haberine göre, Japonya'da RIKEN Biyosistemler Dinamiği Araştırmaları Merkezi'nde...

Genel 11.10.2019, 13:28
Fareden alınan beyin dokusu laboratuvar ortamında 25 gün canlı tutuldu
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ANKARA (AA) - Japon bilim insanları, mikro akışkan cihazıyla fare beyninden alınan dokuyu 25 gün boyunca laboratuvar ortamında canlı tuttu.

ScienceAlert sitesinin haberine göre, Japonya'da RIKEN Biyosistemler Dinamiği Araştırmaları Merkezi'nde görevli uzmanlar, özel bir tür çeper ve üzerinde değişiklik yapılmış mikro akışkan cihazını bir araya getiren bir yöntem kullanarak, fare beyninden alınan dokuyu laboratuvar ortamında 25 gün canlı tutmayı başardı.

Yeni yöntemle dokunun hem kuruması hem de sıvı içinde boğulması engellenirken, neredeyse bir ay sonra kültür içindeki dokunun canlılığını koruduğu ve bu sürenin, diğer mikro akışkan cihazlarla kültürleme yöntemleri kullanılarak yapılan deneylerden çok daha uzun olduğuna işaret edildi.

Mikro akışkan cihazların, dokulara sıvı vermek için küçük kanallar kullandığı ve diğer yöntemlere göre daha kullanışlı olduğu belirtiliyor.

Araştırma ekibinden Nobutoşi Ota, yöntemin hayvanlardan alınan doku veya hücrelerin yapay ortamda yaşatılmasının dışında, doku ve organların büyümesi için gerekli olan uzun süreli kültürleme gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğini kaydetti.

Beyin dokusunun uzun süre canlı tutulmasının terapötik ilaçlar konusundaki araştırmalar için de önemli bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

Araştırmanın ayrıntıları "Analytical Sciences" dergisinde yayımlandı.

#beyin dokusu #Japon bilim adamları #fare
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