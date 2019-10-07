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Fas'ta "ölüme neden olan sınır kapısı kapatılsın" çağrısı

RABAT (AA) - Fas Kuzey İnsan Hakları Gözlemevi, Fas'ta yer alan ancak İspanya’ya bağlı Sebte (Ceuta) kentindeki sınır kapısının yaşanan mağduriyetler nedeniyle kapatılması çağrısında bulundu. Kuzey İnsan Hakları Gözlemevi, kaçakçılık...

Genel 07.10.2019, 21:56
Fas'ta

RABAT (AA) - Fas Kuzey İnsan Hakları Gözlemevi, Fas'ta yer alan ancak İspanya’ya bağlı Sebte (Ceuta) kentindeki sınır kapısının yaşanan mağduriyetler nedeniyle kapatılması çağrısında bulundu.

Kuzey İnsan Hakları Gözlemevi, kaçakçılık yapan Faslı genç Yusuf Sadravi'nin geçen hafta Sebte Sınır Kapısı'nda bir yamaçtan düşerek ölümünün ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, yetkililere çok sayıda ölüm ve mağduriyetin raporlandığı Sebte Sınır Kapısı'nın kapatılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, halkın kaçakçılığa başvurmasının önlenmesi için bölgenin kalkındırılması ve istihdam yaratacak projelerin uygulanması gerektiği vurgulandı.

Fas Parlamentosu tarafından geçen şubat ayında yayımlanan bir raporda Sebte'de kaçakçılık yapan kadınların çok trajik durumlarla karşılaştıkları uzun süreli açık alanlarda gecelemek zorunda kaldıkları ifade edilmişti. Yaklaşık 3 bin 500 kadın ve 200 çocuğun Sebte Sınır Kapısı'nda kaçakçılık yaptığı ifade ediliyor.

#fas #ispanya #Sebte
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