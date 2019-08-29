Fas'ta sel: 7 ölü

RABAT (AA) - Fas'ın güneyindeki Tarudant bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 7 kişi hayatını kaybetti.

Fas haber ajansı MAP'ın yerel kaynaklardan naklettiği habere göre, ülkenin güneyindeki Tarudant bölgesinde çarşamba günü yağan şiddetli yağmur sonucu oluşan sele kapılan 7 kişi yaşamını yitirdi.

Selde kaybolan kişilerin olabileceği ihtimali değerlendirilerek arama çalışması yürütüldüğü belirtildi.



