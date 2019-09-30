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Fas'tan Ordu'ya gelin geldi

- Ordulu Ercan Tombul ile sosyal medyada Türkçe öğrenmek isterken tanışan Faslı Halima Djou, Fas'ta ve Ordu'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi - Gelin Halima Djou: - "Türkçe öğrenmek için başlayan konuşmamız, kalplerimizin ısınması ile bu noktaya geldi"

Genel 30.09.2019, 19:08
Fas'tan Ordu'ya gelin geldi

ORDU (AA) - Ordulu Ercan Tombul ile sosyal medyada tanıştığı Faslı Halima Djou, Fas ve Ordu'da yapılan törenlerle evlendi.

Ünye ilçesinde inşaat ustası olarak çalışan Ercan Tombul (24), 8 ay önce sosyal medyada tanıştığı Faslı Halima Djou (20) ile arkadaş oldu.

Türkçe öğrenmek isteyen Djou ile Tombul'un arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüşmesi üzerine çift, evlilik kararı aldı. Kararın ardından Fas'a giden Tombul, Djou'nun annesi Khadija ve babası Mustapha ile tanıştı.

Tombul ve Djou, önce Fas'ta sonra da Ordu'nun İkizce ilçesinde düğün yaptı.

Türk geleneklerine göre yapılan düğünde gönüllerince eğlenen çiftin, sempatik tavırları da dikkati çekti.

- "Konuştuk, anlaştık, evlenme kararı aldık"

Damat Ercan Tombul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halima Djou ile sosyal medyada tanıştığını söyledi.

Arkadaşlıklarının 8 ay boyunca sürdüğünü ve ardından evlenmeye karar verdiklerini anlatan Tombul, "Biz 8 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştık ve konuştuk. İlk önce eşim bana ulaştı. Türkçeyi çok seviyormuş, 'Sizinle Türkçeyi öğrenmek için konuşabilir miyim?' dedi. Kabul ettim, konuşmaya başladık. Daha sonra kalplerimiz ısındı. Konuştuk, anlaştık, evlenme kararı aldık." dedi.

Tombul, kız kardeşiyle Fas'a giderek, eşinin ailesiyle tanıştığını aktararak, "İki aya yakın Fas'ta kaldım. Orada babası ve annesi beni beğendi, önce nişan yaptık, ardından 3 Ağustos'ta düğün yaptık. Bir süre kaldıktan sora memleketime döndük. İkizce'de de düğün yaptık. Bundan sonra Ünye'de yaşayacağız." diye konuştu.

Ercan Tombul, annesi Hatun ve babası Mustafa Tombul'un da Faslı gelinlerini sevdiğini kaydetti.

- "Türk erkeği ile evlenme fikrim yoktu"

Gelin Halima Djou da daha önce hiç görmediği Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti.

Türkçeyi öğrenmek istediğini dile getiren Djou, "Sosyal medya hesabımda Ercan'ı buldum, mesaj attım. O zamanlarda Türkçem azdı. Sonra zamanla öğrendim. Türk erkeği ile evlenme fikrim yoktu. Türkçe öğrenmek için başlayan konuşmamız, kalplerimizin ısınması ile bu noktaya geldi. " ifadelerini kullandı.

Djou, ailesinin de kendisine karşı çıkmadığını belirterek, "Fas'ta üniversitede ekonomi bölümünde okuyordum, bıraktım ve evlendik. Türkçe çok dizi izledim ve Türkçeyi daha çok oradan öğrendim. Buraları ve Türkiye'yi çok sevdim. Ailem bir Türk ile evlenmeme karşı çıkmadı. 'Sevdin, kısmet' dediler. Ayrıca çevremde Türk ile evlenen çok sayıda arkadaşım var." diye konuştu.


#Ercan Tombul #Faslı gelin #Faslı Halima Djou #ordu #sosyal medya
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