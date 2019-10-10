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Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih suresi okundu, dua edildi.
Genel 10.10.2019, 07:01 10.10.2019, 09:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu.
Fatih Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti.
Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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