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Fatih'te yangın çıkan binada mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
- İki katlı binanın boş olan birinci katında çıkan yangında, binanın üst katında mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Genel 02.09.2019, 01:54 02.09.2019, 07:19
İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki katlı binanın boş olan birinci katında çıkan yangında, binanın üst katında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Caddesi'ndeki iki katlı binanın boş olan birinci katında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Duman ve alevler kısa sürede binayı sararken, binanın ikinci katında kalan bazı bina sakinleri dairede mahsur kaldı.
Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın söndürülürken, binada hasar meydana geldi.
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