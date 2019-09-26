Fatih'te sahte içki operasyonu
İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına altına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir evde sahte içki...
Genel 26.09.2019, 12:07
İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına altına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda yabancı uyruklu Karen G. (23) ve Zahuri R. (25) yakalandı.
Adreste yapılan aramada 5 adet 1 litrelik alkol şişesi, 2 huni, etiket yapıştırmada kullanılan ısıtıcı, 600 yabancı menşeli bandrol, 510 alkol şişesi etiketi, 85 boş alkol şişesi ile 95 şişe kapağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Zahuri R. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Karen G. tutuklandı.
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