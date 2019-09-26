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Fatih’te vatandaşlar parklara akın etti
İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.
Genel 26.09.2019, 20:28
İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.
Saliha Türel, ”Deprem anında evdeydik. Koltukta oturuyorduk, her yer sallandı, kapı kapandı. Dışarıya baktık herkes dışarıdaydı. Deprem korkusundan dolayı şu an buradayız. Hava da soğuk artık bakacağız. Korktuğumuz için şu an burada bekliyoruz” diye konuştu.
Azize Akar ise, “Evde kanepe de oturuyorduk, bir anda her şey sallandı. Eşyalarım düşmeye başladı. Çocuklarımı alıp dışarıya kaçtım. Komşularla bir olup hepimiz parka geldik. Bütün mahalleli buradayız, geç saate kadar burada kalmayı düşünüyoruz. Eşim şehir dışında aklı bizde kaldı. Hatlar da çekmiyor, birbirimize ulaşamıyoruz” ifadelerinde bulundu.(İHA)
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