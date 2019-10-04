Fatma Şahin, Suriyeli Amerikalılar Konseyi ile görüştü
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriyeli Amerikalılar Konseyi heyeti ile Washington'da bir araya geldi
WASHINGTON (AA) - ABD'de temaslarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriyeli Amerikalılar Konseyi heyetini, ABD'nin başkenti Washington'da kabul etti.
Şahin ile Suriyeli Amerikalılar Konseyi heyeti arasındaki görüşme, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Görüşmeye Büyükelçi Serdar Kılıç da eşlik etti.
Şahin ise Türkiye'nin ve Gaziantep'in gösterdiği misafirperverliğin samimiyetine dikkati çekerek Türkiye'nin insani çabalarına devam edeceğini dile getirdi.
ABD’deki Suriyeli Amerikalıların temsilcilerini bir araya getiren Suriyeli Amerikalılar Konseyi'nin, Suriye’de yaşanan katliamları ABD yönetiminin, Kongre’nin ve kamuoyunun dikkatine getirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.
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