Fatma Şahin, Suriyeli Amerikalılar Konseyi ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de temaslarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriyeli Amerikalılar Konseyi heyetini, ABD'nin başkenti Washington'da kabul etti.

Şahin ile Suriyeli Amerikalılar Konseyi heyeti arasındaki görüşme, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Görüşmeye Büyükelçi Serdar Kılıç da eşlik etti.

Beşşar Esed rejiminin katliamlarından kaçmak zorunda kalan Suriyeli ailelere verdiği destek için Türkiye'ye ve Gaziantep’e minnettar olduklarını belirten heyet üyeleri, kendilerinin de ABD’de Türkiye’nin yaptığı fedakarlıkları anlatmaya ve Türkiye'ye destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Şahin ise Türkiye'nin ve Gaziantep'in gösterdiği misafirperverliğin samimiyetine dikkati çekerek Türkiye'nin insani çabalarına devam edeceğini dile getirdi.

ABD’deki Suriyeli Amerikalıların temsilcilerini bir araya getiren Suriyeli Amerikalılar Konseyi'nin, Suriye’de yaşanan katliamları ABD yönetiminin, Kongre’nin ve kamuoyunun dikkatine getirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.