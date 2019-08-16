Faydası saymakla bitmiyor
Bilecik’in faydası saymakla bitmeyen, her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı.
Faydası saymakla bitmiyor
Bilecik’in faydası saymakla bitmeyen, her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı.
Uzmanların kalp, beyin, kolesterol, şeker hastalığı, zayıflatma, kanser hücrelerinin oluşumunu engellemek, toksin arındırıcı gibi bir çok derde iyi gelen siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı. Bilecik’e bağlı köylerde üretilen siyah üzüm kilosu 5 TL’den satışa sunulurken, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Üzüm satıcısı Münir Aktaş, faydasının saymakla bitmediği siyah üzüme ilginin çok olduğunu anlatarak, "Siyah üzüm Bilecik’in köylerinde geliyor. İlk çıktığında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gelmişti ama yerli çıkınca yerli malımızı satmaya başladık.
Bizim büyüklerimiz bizlere çekirdeksiz üzüm yerine çekirdekli siyah üzüm yedirirdi. Kan yaptığını söylerlerdi. Şimdi bilimsel olarak faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz siyah üzüme ilgi fazla. İnsanlar bu üzümün çıkmasını dört gözle bekliyor. Bizlerde ilk çıktığı günden bu yana getirip satıyoruz. Şimdi yerli çıktı, bu daha da artacak. Ondan sonra fiyatını aşağı gelir. Vatandaşlarımız bol bol siyah üzüm yesin" dedi. (Cem Kaan Toka /İHA)
ÇEKİRDEKLİ SİYAH KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?
- Gün içerisinde ofiste ya da evlerinde çok fazla demli ya da siyah çay tüketen bireylerin el ve ayak bölgelerinde kaşıntı durumu olabilir. Bu kaşıntıların önlenmesi durumu için tavsiye edilen siyah kuru üzüm, sağladığı doğal şifa yöntemi ile kaşıntı halinin son bulmasını sağlayacaktır.
- Sedefe bağlı kaşıntılara iyi gelen çekirdekli siyah kuru üzüm, bu kaşıntı halinin giderilmemesini sağlar.
- Strese bağlı olarak gelişen kaşıntıları da önleyici hali olan siyah kuru üzüm, stres nedeniyle yaşadığınız kaşıntıları engelleyecektir.
- Özellikle bahar aylarında birçok vatandaşın çeşitli durumlara karşı alerji hassasiyeti arttığından dolayı alerji nedenli kaşıntılar artış gösterir. Bu durumlarda tüketeceğiniz günlük 4-5 siyah kuru üzüm, bu halin giderilmesini ve kaşıntı durumunun son bulmasını sağlayacaktır.
- Gün içerisinde psikolojik ya da çeşitli nedenlerden kaynaklı ani kaşıntı halleri yaşanabilmektedir. Bu durum nadir olarak yaşanan bir kaşıntı halidir; ancak belirli aralıklarla gerçekleşmeye devam ediyorsa gün içerisinde sabah, öğle ve akşam 2-3 adet siyah kuru üzüm tüketmenizde yarar olacaktır.
- Soğuk havaların ülke genelinde etkisini göstermesi ile beraber, başta çocuklar olmak üzere alerjiye karşı direnç düşüklüğü yaşanabilmektedir. Evden çıkmadan önce tüketilecek olan çekirdekli siyah kuru üzüm, hem sizin hem de çocuklarınızın alerjiye olan direncini arttıracaktır.
- Çekirdekli siyah üzümün bir diğer faydası ise, damar sertliğini önleyerek olası kalp krizi tehlikesini engellemesidir.
- Gözler için de oldukça yararlı bir doğal tüketim maddesi olan siyah kuru üzüm, göz sağlığına dikkat etmek isteyen vatandaşların mutlaka tüketmesi gereken besinlerdendir.
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