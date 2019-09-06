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Fedakar müdür ve öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkadı

Hakkari Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu müdürü, öğretmenleri, veliler ve okul personeli, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasına kısa bir süre kala okullarında el birliği ile genel temizlik yaptı.

Genel 06.09.2019, 09:56 06.09.2019, 11:06
Fedakar müdür ve öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkadı

Hakkari Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu müdürü, öğretmenleri, veliler ve okul personeli, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasına kısa bir süre kala okullarında el birliği ile genel temizlik yaptı.

Hakkari’nin en başarılı okullardan bir olan, 24 derslik, 73 öğretmen ve yaklaşık bin 595 öğrencisi bulunan Hakkari Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Ali Yalçın ve beraberindeki öğretmen ve veliler ellerine fırça ve paspas olarak tüm sınıfları ve koridorları hep birlikte sabunlu suyla yıkadı. Bazı öğretmenler ellerine paspas ve fırça alarak koridorları temizlerken, bazı öğretmenler ise bezlerle masa ve pencereleri büyük bir özenle temizledi.

Okul Müdürü Ali Yalçın, yeni eğitim öğretim yılına hazır olabilmek için tüm öğretmen ve personel kadroları ile okulu genel bir temizlikten geçirdiklerini söyledi. Emeklerini esirgemeyen tüm öğretmenler, veliler ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yalçın, koca bir aile olduklarını söyledi. Geleceğin teminatı olan çocuklar için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Müdür Yalçın, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okulda bir veli olarak temizlik yaptığın söyleyen Ali Kansu, "Okulda temizlik yapıyorum iyi bir etkinlik olmuş, okula destek olmaya devam edeceğim. Okulumuzun çok güzel öğretmenleri bize yardımcı oldular ve el birliği ile okulumuzu temizledik herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sınıf öğretmeni Emrullah Küçükçoğlu ise 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’na kısa süre kaldığını belirterek, öğretmen ve personellerle birlikte okulu genel bir temizlikten geçirerek eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi.

Sınıf öğretmeni Yekta Gezer de okullarını eğitim ve öğretime hazırladıklarını ifade ederek, "Personel arkadaşlarımız ve velilerimizle birlikte okulu temizliyoruz. Öğretmen ve öğrenciler en güzel örnek biz de onlara örnek adına okulumuzu temizliyoruz” şeklinde konuştu.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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