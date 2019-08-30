Son Dakika
İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni
Bursa barajlarında son durum
Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi çözülemiyor
Taksim Meydanı’nda 30 Ağustos Dijital Gösteri Merkezi açıldı
Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de
Büyükçemece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bakan Soylu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı
Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı
Zafer Bayramı Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı

Federasyonlardan “30 Ağustos Zafer Bayramı“ mesajı

- TFF, TBF ve TVF, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Genel 30.08.2019, 08:01 30.08.2019, 10:33
Federasyonlardan “30 Ağustos Zafer Bayramı“ mesajı
banner63

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 97 yıl önce aziz milletimizden aldığı güçle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zafer, bir ulusun kaderini değiştirmiş ve ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Topraklarımızı düşman işgalinden kurtarıldığı büyük zaferin 97'inci yıl dönümünde aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; bizlere bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

TBF de başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajını paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü için bir mesaj yayımlayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir şekilde taviz vermemiş ve bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Türk milletinin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."

TVF'nin mesajında ise, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #basketbol #futbol #TBF #TFF #tvf #voleybol
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@