Federasyonlardan “30 Ağustos Zafer Bayramı“ mesajı
- TFF, TBF ve TVF, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
TBF de başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajını paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü için bir mesaj yayımlayan Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir şekilde taviz vermemiş ve bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Türk milletinin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."
TVF'nin mesajında ise, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi.
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